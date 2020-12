VIDEO - Niente gol e poche emozioni, il derby di Manchester finisce 0-0: gli highlights

Il derby di Manchester tradisce le aspettative. All'Old Trafford finisce 0-0, con entrambe le squadre che si dividono la posta in palio. Poche emozioni in campo, l'ultimo pareggio (sempre per 0-0) risale all'aprile del 2017. Stesso andamento anche in campionato, con lo United in vantaggio sui rivali cittadini del City di un punto. Ecco il video con gli highlights del match: