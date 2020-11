VIDEO - Pep (ancora) contro Mou: "Non sapevo fosse un medico..."

vedi letture

Nuova puntata nella faida decennale tra Guardiola e Mourinho, che nel pomeriggio si affronteranno ancora una volta in campo: il portoghese ha insinuato che l'esterno del City Sterling, in predicato di giocare oggi contro il Tottenham, sia totalmente a posto dal punto di vista medico nonostante fosse assente nell'ultimo impegno della sua Nazionale per un lieve infortunio. Pronta la risposta per le rime di Guardiola: "Quindi sei un dottore, José?".