VIDEO - Rakitic celebra la vittoria del Siviglia... tuffandosi in piscina

Ivan Rakitic celebra la vittoria del Siviglia con un tuffo in piscina. Il centrocampista del Barcellona, diventato grande con la maglia del Siviglia, ha prima speso parole di elogio per gli andalusi, poi, per celebrare il successo del Siviglia, si è tuffato in piscina: "Il Siviglia ha fatto la storia - ha detto Rakitic - sta facendo qualcosa di irripetibile. Vincere la sesta Europa League in così pochi anni è impressionanti. Soprattutto alla luce di ciò che questa coppa significa per i tifosi del Siviglia ed è per questo che sono così felice. Godiamoci tutti il momento. È un momento speciale per far sapere a tutto il mondo che il grande Siviglia ha vinto un'altra coppa", ha detto il centrocampista del Barcellona prima di tuffarsi in piscina.