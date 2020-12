VIDEO - Seconda vittoria consecutiva per Guardiola: City-Fulham 2-0, gol e highlights

Seconda vittoria consecutiva per il Manchester City di Pep Guardiola e quinto posto conquistato. I citizens liquidano il Fulham direttamente nel primo tempo, con le reti di Sterling e di De Bruyne. Una vittoria importantissima per potersi riportare nelle zone alte della classifica: dopo undici giornate la Premier non ha nessun padrone e in testa si prospetta una sfida davvero interessante.

Ecco i gol e le migliori azioni del match: