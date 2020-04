Viduka, addio al calcio: "Troppa pressione, ora gestisco una caffetteria"

Che fine ha fatto Mark Viduka? A raccontarlo lo stesso ex giocatore, stella del Leeds e della nazionale australiana. Oggi a 44 anni, vive a Zagabria, terra d'origine dei genitori e dove vi ha anche giocato tra il 1995 e il 1998, e gestisce una caffetteria: "Sono sempre stato sotto la luce dei riflettori. Tanta pressione, ora la mia unica preoccupazione è dare una buona birra ai clienti". E ancora: "Non sono una pesona che deve essere costantemente al centro dell'attenzione. Non che non mi senta comodo a fare un'intervista ma non ho la necessità di finire sui giornali, di essere su Instagram. Non ho nemmeno un account sui social network, non credo sia rilevante".