Vieira invita Messi a Nizza: "Migliorerebbe la qualità della sua vita"

L'addio al Barcellona di Lionel Messi continua a far discutere in tutto il mondo. Ne ha parlato in conferenza anche Patrick Vieira, tecnico del Nizza, che ha invitato il fenomeno argentino a raggiungerlo: "Lionel Messi al Nizza? Dopo il Barcellona, ​sarebbe una naturale progressione per lui... in termini di qualità della vita".