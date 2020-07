Villareal, Calleja: "Orgogliosi di aver raggiunto l'obiettivo. Peccato non aver pareggiato"

vedi letture

Il tecnico del Villareal, Javier Calleja, è intervenuto ai microfoni di AS per commentare la sconfitta sul campo del Real Madrid: "Partita molto combattuta anche se nel primo tempo raramente abbiamo messo in difficoltà l'avversario. Non ci siamo dati per vinti però, e nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, meritando il pareggio. La squadra ha reagito dimostrando un grande carattere. Posso solo congratularmi con i miei giocatori, peccato non sia arrivato almeno un punto".

Sull'episodio del calcio di rigore

"Mi dicono che non era rigore, ma l'arbitro ha fischiato e non possiamo farci niente. Per quanto riguarda la decisione di far ribattere il tiro dal dischetto secondo me è la norma che va cambiata, perchè favorisce chi commette l'infrazione".

Come ti senti dopo aver conquistato la partecipazione all'Europa League?

"Sono fiero e orgoglioso di aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Sono orgoglioso di essere alla guida di questa squadra, ora dobbiamo pensare a vincere l'ultima partita e mantenere il quinto posto".

Qualcosa da dire ai tifosi?

"Dedichiamo a loro il raggiungimento dell'obiettivo, teniamo a loro come loro tengono quando scendiamo in campo. Il Villareal e i suoi tifosi sono dove meritano di stare".