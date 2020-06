Villarreal, Bacca è tornato al gol: "Grazie a Dio ho di nuovo aiutato la mia squadra"

È un ottimo momento per gli ex attaccanti del Milan. Piatek sembra essersi finalmente sbloccato con la maglia dell'Hertha Berlino, mentre André Silva è ormai il punto di riferimento dell'attacco dell'Eintracht Francoforte. Ieri sera è arrivata anche la rete di Carlos Bacca, che ha permesso al suo Villarreal di vincere per 1-0 contro il Maiorca. È il quinto centro stagionale per il colombiano, il secondo in campionato: "Una gioia immensa, grazie a Dio sono stato di nuovo in grado di aiutare la squadra. Spero di continuare così, ho lavorato tanto per uscire dal momento difficile. Il nostro obiettivo è l'Europa, dobbiamo sempre lottare. Pensiamo già alla prossima partita".