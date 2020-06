Villarreal, Calleja: "Betis buona squadra, affronteremo la sfida come se fosse una finale"

vedi letture

In vista del match contro il Betis di domani sera, il tecnico del Villarreal Javi Calleja ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo affrontare mentalmente la partita come se fosse un finale. Il Betis? E' una buona squadra che non sta passando un buon momento e che vuole cambiare la sua situazione. Le due formazioni però sono simili e c'è molto talento in entrambe le squadre."