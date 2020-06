Villarreal, Calleja: "Grande prestazione contro il Valencia. Non ci poniamo limiti"

Il tecnico del Villarreal, Javi Calleja ha commentato così la vittoria conquistata contro il Valencia: "Felice per la partita in generale, dall'inizio alla fine. Non abbiamo mai perso la sensazione di controllo e dominio. Nella prima parte abbiamo segnato entrambi i goal e nella seconda li abbiamo logorati con un lungo possesso palla. Abbiamo mostrato carattere e personalità. Sono anche contento del lavoro difensivo, continuiamo a non concedere gol. È il grande cambiamento da prima a dopo lo stop. La squadra ha preso sicurezza ed è affidabile, seria. Abbiamo conquistato il quinto posto in attesa di vedere cosa fa Getafe con la Real Sociedad. Non ci poniamo limiti, stiamo bene e dobbiamo continuare a lavorare".