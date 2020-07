Villarreal, Cazorla e Soriano titolari nella loro ultima partita col submarino amarillo

Ultima maglia da titolare per Santi Cazorla e Bruno Soriano col Villarreal. I due giocatori sono stati scelti dal tecnico Javi Calleja per l'undici indiziale contro l'Eibar, per la giornata conclusiva di Liga. Vincendo il sottomarino giallo si assicurerà la fase a gironi della prossima Europa League. 36 anni, Bruno Soriano ha speso una carriera intera col Villarreal, partendo dal settore giovanile fino alla prima squadra, per un totale di 481 incontri complessivi considerando anche al squadra B. Il centrocampista appenderà gli scarpini al chiodo. Santi Cazorla era alla sua terza parentesi col Villarreal. In quest'ultima si è rilanciato dopo che i gravi infortuni rimediati all'Arsenal sembravano averne compromesso la carriera. Per lui l'avventura da calciatore continuerà in Qatar.