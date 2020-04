Villarreal, Chukwueze: "Tutti vogliono giocare, il campionato è ancora aperto"

L'attaccante del Villarreal Samuel Chukwueze ha parlato ai taccuini di Goal: "Tutti vogliono giocare, penso che il campionato sia ancora aperto, non sarebbe giusto dare il titolo al Barcellona. Sono solo due i punti che li separano dal Real Madrid. Ci si aspetta poi che noi abbiamo possibilità di arrivare in Champions League o in Europa League, quindi non va bene per noi o per le altre squadre che si sospenda il campionato".