Villarreal, doppio colpo dal Valencia: riflettori puntati su Parejo e Coquelin

Dani Parejo e Francis Coquelin. Il Villarreal sogna il doppio colpo dal Valencia, anche se le parti in causa dovranno capire come muoversi per poter trovare un accordo in grado di soddisfare entrambi i club. Si parla anche di una contropartita tecnica, ma i discorsi per un eventuale doppio trasferimento sono stati appena avviati. A riportarlo è Superdeporte.