Villarreal, Emery mette sulla porta Kubo: a gennaio sarà cessione

Secondo le ultime indiscrezioni di AS, Unai Emery avrebbe messo sul mercato Takefusa Kubo. Il giocatore non ha avuto continuità nei suoi piani in questa stagione, e il club spagnolo vorrebbe cederlo a gennaio per coprire la sua posizione non comunitaria con un rinforzo nel mercato invernale.