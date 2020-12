Villarreal, Emery: "Sarà una partita decisiva, per noi può rappresentare un'insidia"

Alla vigilia del match contro il Sivasspor, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha parlato in conferenza stampa: "Il Sivasspor si gioca la qualificazione. Sarà una partita decisiva e per noi può essere un'insidia. Vogliamo continuare quello che stiamo facendo. Continuare a scommettere su una combinazione di giovani calciatori a cui aggiungiamo esperienza con i veterani che li possono aiutare lungo la strada. Vogliamo essere competitivi, avere il controllo del gioco ed essere efficaci. Dobbiamo essere noi stessi e imporre il nostro piano di manovra. Loro avranno le loro occasioni e noi dobbiamo essere in grado di non concederne troppe".