Villarreal, Emery: "Un punto contro i campioni in carica ci soddisfa ma meritavamo la vittoria"

Dopo il pareggio contro il Real Madrid, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha parlato in conferenza: "La partita vista dal nostro punto di vista ci porta a non essere obiettivi. Guardo i dati sui tiri in porta, le occasioni, il possesso palla e la mia sensazione è che nel primo quarto d'ora, con un gol che ci ha colto alla sprovvista - tutti, anche il guardalinee - la squadra sia rimasta sorpresa. Ma da quel momento siamo migliorati e gradualmente abbiamo raggiunto di più la loro area. Nella ripresa abbiamo collezionato quattro buone occasioni da rete e ne ricordo solo una per Carvajal. Pareggiare contro i campioni in carica può lasciarti soddisfatto, ma da quello che è successo nei 90 minuti ho la sensazione che la partita avrebbe dovuto essere nostra. Ma questo non toglie nulla in ciò che vogliamo essere e nella crescita. Penso che avremmo meritato di vincere".