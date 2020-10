Villarreal-Valencia, le formazioni ufficiali: Dani Parejo sfida il suo passato

vedi letture

Alle 16 in Liga ci sarà la grande sfida tra Villarreal e Valencia. I padroni di casa saranno in campo con un 4-3-3 con il grande ex Dani Parejo titolare e Alcacer in attacco. Nel Valencia spazio a Guedes e Maxi Gomez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Samu, Alcacer, Moi.

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Thierry, Diakhaby, Gabriel, Gayà; Musah, Carlos Soler, Wass, Álex Blanco; Guedes, Maxi Gómez.