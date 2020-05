Villarreal, Zambo Anguissa: "Real Madrid? Nessun contatto, io non penso alle voci di mercato"

Recentemente il centrocampista del Villarreal, in prestito dal Fulham, André Zambo Anguissa è stato accostato al Real Madrid. Intervenuto ai microfoni di Canal + Sport il 24 enne in merito all'interesse di Zidane ha detto: "Non posso confermare nulla. Non leggo le voci di mercato. Io e il mio agente abbiamo un accordo. Gestisce tutto chi è vicino a me e io mi concentro sul campo. Alla fine faremo i conti se ci sono club interessanti. Non posso dire che ci sia stato alcun contatto con nessuno, mentirei".