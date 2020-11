Villas-Boas contro la FIFA per le nomine al The Best: "Bielsa scandalo, doveva esserci Tuchel"

André Villas-Boas non le manda a dire e critica la scelta della FIFA di inserire Marcelo Bielsa nella lista dei candidati al premio The Best nella categoria allenatori. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha sottolineato la clamorosa assenza di Tuchel. "Che Tuchel non sia tra i candidati mi sembra uno scandalo. La FIFA sta dormendo. Bielsa? Bielsa dovrebbe vincere un riconoscimento onorario , ma non è stato tra i cinque migliori allenatori del mondo del 2020. Ha vinto un campionato, mentre Tuchel ha vinto quattro titoli ed è arrivato in finale di Champions League".