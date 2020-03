Villas-Boas. "Ieri scene scandalose a Parigi. Le misure restrittive devono essere rispettate"

vedi letture

André Villas-Boas, tecnico dell'Olympique Marsiglia, non le manda a dire dopo aver visto le immagini delle centinaia di tifosi del Paris Saint-Germain fuori dal Parco dei Principi, prima, durante e dopo la sfida della squadra di Tuchel contro il Borussia Dortmund: "Gli assembramenti fuori dallo stadio non dovrebbero essere consentiti. Ieri ho visto una cosa assurda, per me è stato uno scandalo. Immaginate quanti sostenitori potrebbero pensare di venire a vedere OM--PSG a porte chiuse... Se prendiamo misure, dobbiamo andare fino in fondo", ha dichiarato a Le Phocéen.