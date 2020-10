Villas-Boas sbotta in conferenza: "L'OM non può permettersi Guardiola, purtroppo avete me"

Andrè Villas-Boas si è sfogato in conferenza stampa nei confronti di alcuni giornalisti che gli avevano fatto notare la differenza di approccio tra l'Olympique Marsiglia e il Manchester City: La scelta di difendere a cinque e molto basso non è piaciuta, ma il tecnico si è difeso: “L'ultima volta che ho provato qualcosa di nuovo contro una squadra di questo livello, abbiamo perso 4-0 e mi avete massacrato. Tutte le scelte che faccio sembra che siano sbagliate. Il blocco alto, il blocco basso... Capisco che abbiamo questo rapporto franco, ma non dovete esagerare. Il City è il City. Hanno speso un miliardo in cinque anni. È una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. Un allenatore che gioca sempre il possesso palla, lo ha fatto con il Bayern, con il Barcellona e lo sta facendo con il City. Sfortunatamente, il Marsiglia non ha i soldi per ingaggiare Guardiola. Se ci fosse Guardiola qui, vedremmo un gioco di possesso. Purtroppo avete Villas-Boas, che usa questa tattica e cerca di fare il meglio che può per la squadra".