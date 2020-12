Villas-Boas: "Vogliamo uscire bene dalla Champions. City? Può vincere anche con la squadra B"

Se in Ligue 1 l’Olympique Marsiglia di André Villas-Boas è a -2 dal PSG primo in classifica, in Champions League la formazione francese è già eliminata ma ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Decisivo il match di domani in casa del Manchester City già qualificato. “Sarà una gara molto importante - ha dichiarato il tecnico dei francesi nella consueta conferenza stampa della vigilia - così come quella contro il Monaco del prossimo weekend. Noi però vogliamo uscire dalla Champions League a testa alta. Se domani farò delle modifiche, sarà solo per evitare infortuni vista il tour de force che ci attende. Mancano ancora cinque partite prima della sosta. Ieri abbiamo avuto un piccolo problema con Amavi e dovremo valutare come comportarci. Potremo cambiare qualcosa, ma non troppo, perché il City è una grande squadra. Tanto grande che la sua squadra B potrebbe vincere la Champions”.