Vinicius Junior: "Miglior notte da quando sono al Real Madrid, il club top nel mondo"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Movistar dopo il Clasico vinto dal suo Real Madrid sul Barcellona grazie anche ad un suo gol, l'attaccante Vinicius Junior è parso sicuro: "Per me è la migliore notte da quando sono a Madrid, sicuro. Lavoro sempre duro, e spero sempre che possa arrivare il mio momento. Toni (Kroos, ndr) mi ha dato un passaggio perfetto, l'abbiamo provato anche in allenamento: oggi è andata bene e sono riuscito a segnare. Dobbiamo continuare così, per noi e per i tifosi: siamo nella migliore squadra del mondo e dobbiamo renderli felici".