Vissel Kobe, Iniesta: "Questo stop mi dà maggior forza per continuare la mia carriera"

Intervistato da Marca, Andrés Iniesta ammette di non essere intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. "Questo stop mi dà maggior forza per cercare di prolungare la mia carriera" si legge nella prima pagina di oggi. "L'uomo che ha fatto uscire tutta la Spagna dal balcone" è il titolo: "Che mi applaudano in tutti gli stadi è la miglior esperienza che mi ha dato la vita" ha dichiarato il cenrtocampista, attualmente in Giappone al Vissel Kobe.