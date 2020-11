Vitor Oliveira, l'ultimo gioiello dell'Academy del Braga

Tra le fucine di talento più importanti del panorama continentale, spicca certamente l’academy dello Sporting Braga. Il club lusitano ha abituato negli ultimi anni al lancio di promesse che si sono poi affermate ai massimi livelli del calcio continentale, e dopo l’ultimo esempio di Trincao, passato al Barcellona circa dodici mesi fa, c’è un nuovo progetto di fuoriclasse in rampa di lancio. Il gioiello in questione è il classe 2000 Vitor Oliveira, per il momento protagonista con la maglia del Braga B ma destinato a bruciare le tappe visto il rendimento e le qualità che continua a palesare. Le statistiche della stagione in corso, del resto, parlano chiaro: 6 presenze marchiate da altrettanti gol e condite da 3 assist per i compagni di squadra. Una macchina realizzativa che abbina la concretezza alla qualità delle giocate consentite da un bagaglio tecnico di prim’ordine. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per ritenere che il laboratorio dello Sporting Braga abbia costruito un nuovo talento pronto ad esplodere. La certezza é che il profilo di Vitor Oliveira sia destinato ad essere scritto sui taccuini più importanti d’Europa.