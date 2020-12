Viviano e Biglia fanno 0-0 contro il Kayserispor: il Karagumruk è 7°. Vince il Goztepe

vedi letture

Il Karagumruk con Viviano e Biglia in campo, fa 0-0 sul campo del Kayserispor di Lennon. Un'occasione ghiotta mancata per il Fateh di andare in zona europea: resta così a 14 punti, -9 dalla rivelazione Alanyaspor che ha pure una gara in meno e tre punti su Galatasaray e Fenerbahce. Nell'altra gara, successo che rilancia il Goztepe, al quarto risultato utile consecutivo e inguaia il Sivasspor: finisce 1-0, decide Akbunar.