Vrsaljko racconta la positività al COVID-19: "Dopo quindici test negativi, è stato strano"

Dal ritiro della Nazionale croata, Sime Vrsaljko ha parlato della sua positività al coronavirus, riscontrata poco prima della sfida contro il Lipsia. Queste le parole dell'ex terzino di Sassuolo e Inter a Sportske Novosti: "È stato stressante perché sono stato isolato per tre mesi, hanno fatto i test quindici volte e sono risultati sempre negativi. Poi è stato strano che alla fine uno fosse positivo. Ma la cosa più importante per me era non mettere in pericolo nessuno e non avere sintomi che mettessero in pericolo la mia salute. Mi sono allenato a casa, sono stato in quarantena. Non voglio dire che il virus non sia pericoloso e che non sia necessario proteggersi da esso, ma solo che dopo tre giorni ero già negativo. Poi ho dovuto fare altri due test negativi in ​​72 ore".