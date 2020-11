Walcott torna al gol con il Southampton: l'ultimo lo aveva segnato nel 2006

Nella serata di ieri Theo Walcott è tornato al gol con la maglia del Southampton, la squadra che aveva lasciato a 16 anni nel gennaio 2006 in direzione Arsenal. Lo ha fatto al Molineux, contro il Wolverhampton, in una sfida finita 1-1 (il pari è stato segnato da Pedro Neto a quindici dal termine). “Non mi ricordo l’ultimo gol segnato con questa maglia (una rete contro il Luton in FA Cup, nel 2006, ndr), ma il sorriso sulla mia faccia dice tutto. Il club è vicino al mio cuore, mi sento un ragazzino e molto in forma. Significa molto giocare al top per così tanto, ma io amo giocare a calcio”, le paole dell’ex wonderkid della nazionale inglese. Walcott è in prestito fino a fine stagione, con i Saints quinti in classifica ora.