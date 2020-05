Walker viola ancora il lockdown: 3 volte in 24 ore. Il giocatore risponde: "Basta perseguitarmi"

Kyle Walker è stato sorpreso nei giorni scorsi a violare la quarantena. Il difensore del Manchester City aveva organizzato un festino con un amico e due prostitute. Nella giornata di oggi il tabloid riporta di come il giocatore sia riuscito in 24 ore a violarla per altre tre volte. La prima, mercoledì, quando si è recato dalla sorella a Rotherham, a 70 km da casa sua, partecipando a una festa di compleanno. Successivamente altro tragitto di 15 km per andare dai genitori a Sheffield. Infine, la mattina seguente è andato a far visita a un amico per poi andare insieme in bicicletta.

Una fonte ha rivelato al quotidiano: "È un idiota, puro e semplice. Quante volte deve essere catturato perché il messaggio arrivi? Lui non è meglio di altri e il messaggio 'state a casa' va applicato a tutti". In Inghilterra, ricordiamo, il lockdown è ancora in corso e lo sarà fino all'11 maggio.

Nella notte Walker ha pubblicato un lungo post nel quale spiega: "Sto vivendo uno dei periodi più difficili della mia vita, di cui mi assumo la piena responsabilità. Tuttavia ora inizio a sentirmi molestato. Ciò non riguarda solo me, ma anche la salute della mia famiglia e dei miei figli piccoli. Cosa hanno fatto i miei genitori e mia sorella per meritare di essere invasi dai fotografi che mi seguono? Ho costantemente l'impressione di essere seguito. Non mi sento nemmeno al sicuro nei confini di casa mia, perché devono sentirsi così anche loro. Chi merita tutto questo? Sono in una posizione privilegiata come atleta e posso assicurare che non lo do per scontato. Ma a che punto vengono presi in considerazione i miei sentimenti?".