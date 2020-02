Watford come il Napoli, Liverpool ko dopo 44 partite di Premier: non perdeva da gennaio 2019

Non solo la prima in questo campionato, la sconfitta patita dal Liverpool sul campo del Watford (3-0) è la prima in Premier League addirittura dal gennaio 2019. Come riporta il profilo Twitter "Opta Paolo", termina così proprio questa sera la serie di 44 gare di fila senza sconfitte nella competizione della squadra allenata da mister Jurgen Klopp.

