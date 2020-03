Watford, Deeney: "Lottiamo giorno dopo giorno, che prestazione contro il Liverpool"

Il capitano del Watford Troy Deeney ha commentato così la strepitosa vittoria conquistata per 3-0 contro il Liverpool: "La nostra migliore prestazione da tanto tempo. Ci siamo sentiti sfortunati a volte nelle ultime settimane ma oggi ogni giocatore ha fatto una prestazione di qualità. Il Liverpool non solo vincerà il campionato ma probabilmente anche altri trofei ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e non sul Liverpool. Siamo realisti, sappiamo che tecnicamente non siamo bravi quanto loro. Sappiamo in quale posizione ci troviamo e stiamo lottando per tutto. Stiamo solo facendo quello che dobbiamo fare, giorno dopo giorno. E' stata una grande giornata".