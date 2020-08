Watford, Ivic si presenta: "Devo adattarmi al calcio inglese e raggiungere gli obiettivi"

Vladimir Ivic è il nuovo tecnico del Watford. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club inglese Ivic ha detto: "È la mia prima volta in Inghilterra e devo adattarmi il più velocemente possibile, fare il meglio per il club è molto importante per me. Ho lavorato con il mio staff tecnico per tre anni, quindi so che chiederemo il massimo a noi stessi in modo da poter aiutare i giocatori a raggiungere gli obiettivi del club".