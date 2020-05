Watford, Kabasele ironico: "Ci stiamo infettando di Coronavirus per evitare la retrocessione"

Dopo aver ammesso di non essere certo di voler tornare in campo e riprendere a giocare la Premier League, il giocatore del Watford Christian Kabasele ha ironizzato rispondendo ad alcuni commenti di certi tifosi che avevano accusato i giocatori del Watford di infettarsi a vicenda per evitare la ripartenza e la retrocessione: "Fatemi spiegare la nostra tattica: ci stiamo infettando di COVID-19 una volta alla settimana, scegliamo un membro della squadra o un membro dello staff. In questo modo siamo sicuri di non giocare di nuovo ed evitare la retrocessione".

So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation 🤦🏾‍♂️#watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB

— Christian Kabasele (@chriskabasele27) May 23, 2020