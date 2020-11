WBA, Bilic contesta la decisione del VAR: "Sono deluso da quanto è accaduto, era rigore"

Slaven Bilic, tecnico del WBA, è intervenuto ai microfoni di BT Sport per analizzare il match perso contro il Manchester United: "Abbiamo giocato davvero bene, anche se abbiamo avuto poche occasioni per segnare. Sono deluso, ma ho detto ai miei ragazzi di proseguire su questa strada".

L'allenatore dei Baggies ha parlato anche del rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR: "Non capisco, sono molto deluso dalla decisione. Alcune scelte sono sono andate contro di noi, l'ho rivisto e per me è rigore. Per quanto riguarda quello assegnato a loro è un fallo di mano: è stato un episodio sfortunato ma è fallo di mano".