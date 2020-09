WBA, Bilic: "Sconfitta frustrante, commessi troppi errori. Rosso a Gibbs giusto"

vedi letture

Dopo il 5-2 subito in casa dell'Everton, il tecnico del West Bromwich Slaven Bilic ha detto: "Abbiamo fatto così tanti errori che non possiamo fare a questo livello. "Il motivo per cui sono frustrato è che siamo stati tatticamente superiori nel primo tempo, li stavamo chiudendo, stavamo facendo un ottimo possesso palla con un buon pressing, ma era il risultato diceva 2-1 per loro. Dimostrare una tale ingenuità dopo che siamo stati avanti 1-0 e finire anche in 10 è frustrante. Sul cartellino rosso di Gibbs? Non può farlo, è abbastanza grande. Ha esperienza. Fino ad allora aveva giocato una grande partita. Ha reagito a qualcosa che James gli ha fatto, ma è stato un errore".