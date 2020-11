WBA, Bilic: "Siamo molto dispiaciuti, abbiamo giocato bene"

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il tecnico del WBA Slaven Bilic ha così commentato la sconfitta di misura contro il Tottenham.

Sulla partita:

"Siamo molto dispiaciuti per il risultato, c'eravamo davvero tanto vicini. Abbiamo giocato bene, sia quando il pallone ce lo avevamo noi che quando lo avevano loro. Abbiamo pressato alti, giocando bene. Il mio messaggio ai ragazzi è che quanto fatto oggi deve essere lo standard da ora in poi, dovremmo giocare così minuto per minuto come minimo".