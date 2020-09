WBA-Chelsea, le pagelle: i cambi salvano i blues, male Thiago Silva. Robinson tarantolato

Risultato finale: WBA-Chelsea 3-3

Marcatori: Robinson (4' e 25'), Bartley (28'), Mount (55'), Hudson-Odoi (70')=, Abraham (90'+3')

Chelsea

Caballero 5,5 - Schierato al posto di Kepa non senza qualche perplessità, il portiere argentino non è perfetto in almeno due dei tre gol del WBA. Nulla può sulla terza rete segnata con un tiro a due passi dalla porta.

James 5,5 - Nel primo tempo è l'unico dei suoi a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Non fosse per la scarsa vena realizzativa degli attaccanti avrebbe offerto ottimi assist. Sbaglia però in occasione del terzo gol tenendo in gioco Bartley e nel secondo tempo resta un po' più nascosto.

Christensen 5,5 - Nel primo tempo non è perfetto e partecipa al delirio collettivo della difesa del Chelsea. Nel secondo tempo si registra e ferma almeno un paio di azioni decisive.

Thiago Silva 5 - Un errore sanguinoso e difficilmente spiegabile regala il 2-0 a Robinson. L'attaccantelo mette troppo in difficoltà, nonostante il West Bromwich non attacchi così tanto (dal 73' Giroud 5,5 - Entra per chiudere la rimonta, ma non tocca praticamente mai palla)

Marcos Alonso 5 - Apparso spento e compassato, prosegue in un inizio di stagione non proprio eccellente. Lampard lo toglie dopo il primo tempo (dal 45' Azpilicueta 6,5 - Il cambio con Marcos Alonso è decisivo per il Chelsea, che grazie all'esperienza dello spagnolo riesce a gestire molto meglio il pallone)

Havertz 6 - Il grande talento del Chelsea va a sprazzi. Ancora fatica a trovarsi nei meccanismi di Lampard, ma l'assist per il secondo gol è di pregevole qualità.

Kanté 6 - Solita trottola in mezzo al campo. Un paio di volte prova anche a rendersi pericoloso in area, ma entrambe le volte viene fermato da O' Shea.

Kovacic 5 - Si vede sinceramente troppo poco per le sue qualità. Giustamente sostituito da Lampard dopo 45 minuti (dal 45' Hudson-Odoi 7 - Asseme ad Azpilicueta danno la scossa al Chelsea. Il secondo gol è un gioiellino).

Mount 5,5 - Dalla destra nascono le azioni più pericolose del Chelsea, ma anche lui riesce ad incidere veramente poco.

Werner 5 - Si spegne sulla traversa colpito a metà primo tempo. Scompare e finisce per essere un uomo in meno.

Abraham 6 - L'errore ad inizio partito è da mani nei capelli. Poi prova a muoversi sul fronte offensivo, ma non riesce mai ad essere pericoloso. Si salva grazie alla fortuna mettendo in rete il gol del 3-3 finale, ha il solo merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto anche se la prestazione sarebbe insufficiente.

West Bromwich Albion -

Johnstone 5,5 - Non perfetto in occasione del gol finale, che fa perdere mezzo punto al suo voto in pagella.

Furlong 6 - Grossa spinta sulla fascia, anche se come per il resto della squadra la sua è una partita tutta sulla difensiva.

Ajayi 6 - Uno scatto impressionante su Marcos Alonso nel primo tempo, poi una partita ordinata.

Bartley 7 - Partita pressoché perfetta contro una squadra superiore. Oltre al gol cerca di salvare tutto ciò che gli è possibile.

O' Shea 6 - Un guerriero che non ha paura di mettere piedi, corpo e testa dove può. Nel finale lui come tutta la difesa arriva stanco e si perde Abraham.

Townsend 5,5 - Non riesce a mettere in mostra le sue qualità atletiche e ci prova un paio di volte con conclusioni ribattute. Per il resto poco altro.

Pereira 6 - Si vede poco, ma quando si accende regala delizie. Un paio di giocate di qualità e grande attenzione in difesa (dal 90' Field - s.v.).

Livermore 6 - Partita ordinata, nel tentativo di limitare al massimo centrocampisti e trequartisti avversari.

Sawyers 6 - Grande presenza a centrocampo, soprattutto nella metà campo difensiva. A venti minuti dalla fine va vicino al gol con un tiro che esce di pochissimo.

Diangana 6,5 - Molto attivo, si vede sia in attacco che in difesa. Peccato che i piedi non siano al livello della presenza fisica, almeno stasera (dal 74' Philips 6 - Cerca di mettere pressione alla difesa del Chelsea e guadagna un buon fallo, anche se alla fine inutile, negli ultimi minuti).

Robinson 7 - È la sua serata in casa West Brom. Due tentativi verso la porta, due gol. Bravissimo ad incunearsi in una difesa non perfetta dei blues, non dà scampo a Caballero. Tarantolato (dal 66' Robson-Kanu 6 - Non è bravo come Robinson a pressare la difesa avversaria, ma comunque crea scompiglio)