WBA, Il tecnico Bilic: "Deluso dal risultato, non dalla prestazione. Ma il terzo gol non c'era"

il tecnico del West Bromwich Albion Slavan Bilic ha commentato così il pareggio per 3-3 contro il Chelsea: "Sono deluso dal risultato ma molto contento della prestazioneo. Sapevamo che avremmo dovuto difendere bene ed essere concentrati a non concedere loro nulla. Abbiamo fatto tutto questo e abbiamo segnato tre gol. A fine primo tempo sapevamo che sarebbero venuti fuori, ma speravamo che quando avevamo la palla avrebbero perso un po 'di ritmo perché dovevano attaccarci. Abbiamo passato dei bei momenti. Li abbiamo stancati e abbiamo avuto un paio di buone occasioni e forse con un po' di fortuna avremmo potuto aggiungere un quarto gol. Il terzo gol però non è un gol. È un fallo di mano chiaro. Non c'è nessuno al mondo che possa dire che non era mano. Era chiaro".