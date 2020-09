WBA rimontato dal Chelsea, ma Bilic non si scompone: "Orgoglioso della prestazione"

vedi letture

Nonostante i tre gol di vantaggio, il West Bromwich è stato ripreso sul 3-3 dal Chelsea ma dopo la gara Slaven Bilic ha detto: "E' stata una bella partita, con sei gol. Sono veramente orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato: come abbiamo attaccato nel primo tempo, li abbiamo costretti a rincorrerci, abbiamo corso, difeso, eravamo concentrati. Abbiamo giocato davvero bene ma sapevo che nel secondo tempo avrebbero reagito. Volevamo limitarli nei tiri da fuori area ma hanno trovato subito il primo gol. Inizio in salita? Finora tre partite contro Leicester, Chelsea ed Everton. Un programma difficile, ma ho preso molti aspetti positivi in ​​tutte le partite. Ora dobbiamo trovare la convinzione e la fiducia di appartenere a questo club e di avere una reale possibilità di salvarci".