WBA-Tottenham 0-1, le pagelle: Johnstone, che errore! Kane stoico

West Bromwich Albion-Tottenham 0-1

Marcatori: 88' Kane

West Bromwich Albion

Johnstone 4,5 - Raramente sollecitato nel primo tempo, è comunque bravo in un paio di situazioni. Il posizionamento sul colpo di testa di Kane, con conseguente indecisione sull'uscita, è da matita rossa.

Furlong 6,5 - Bene in copertura, dove contiene più volte Reguillon. In avanti lo si vede poco, ma non è il suo.

Bartley 5 - Picchia un po' troppo, e risulta davvero macchinoso.

O'Shea 6 - Molto, molto meglio di Bartley, ha anche il merito di farsi vedere sui calci d'angolo.

Ajayi 5,5 - Un po' più incerto del solito oggi, commette anche qualche leggerezza di troppo.

Townsend 6 - Mette in mezzo diversi cross interessanti, mal sfruttati dagli attaccanti soprattutto nel primo tempo.

Gallagher 6 - Buon contributo a centrocampo, dove prova a decentrarsi spesso sulla destra.

Livermore 6,5 - Non manca il suo apporto nella gara dell'ex per eccellenza, fa il suo e contiene come può.

Dal 90' Edwards sv -

Krovinovic 5,5 - Batte bene soltanto un calcio d'angolo, che per poco non favorisce il gol del WBA. Per il resto, fa poco.

Robinson 5 - Ectoplasmico, poteva fare decisamente meglio in un paio d'occasioni sprecate malamente.

Dal 68' Diangana 6 - Corre e ci mette tanta buona volontà, pur venendo servito relativamente poco e spesso anche male.



Grant 5,5 - Quantomeno, al contrario di Robinson, ci mette un po' di grinta: troppo poco, però, anche solo per impensierire Lloris.

Dall'84' Phillips sv -

Tottenham

Lloris 6 - Meno agraziato del solito, ma efficace e sicuro come sempre.

Doherty 5,5 - Un po' troppo timido oggi, ma d'altronde deve ancora abituarsi alla difesa a 4.

Alderweireld 6,5 - Sempre sicuro in copertura, abile anche a far ripartire l'azione.

Dier 6 - Gioca ormai stabilmente da centrale, con i pro e i contro della situazione. A volte un po' leggero in chiusura.

Reguillon 6 - Bene in sovrapposizione, meno in copertura difensiva ma i pericoli - pochi, va detto - targati Spurs partono da lui.

Sissoko 5 - Impreciso, troppo. Valuta male numerose situazioni importanti.

Dal 76' Vinicius 6,5 - Fa una gran cosa con la girata che chiama all'intervento Johnstone, suonando la carica prima del gol di Kane.

Hojbjerg 6 - Fa bene il box to box oggi, seppur in una giornata pessima per i suoi. Prova sufficiente.

Bale 5 - Appare un po' troppo svagato e, a tratti, svogliato: sta migliorando, ma oggi non è comunque la sua gara.

Dal 78' Lucas sv -

Ndombele 5 - Insolitamente nervoso oggi, sbaglia tanto e si fa anche male.

Dal 64' Lo Celso 5 - Si mangia il gol del possibile vantaggio, vanificando quanto di buono fatto sia prima che dopo.

Son 4,5 - Vergognosamente egoista. Potrebbe offrire più e più volte a compagni meglio piazzati, e invece si lascia ingolosire non inquadrando spesso e volentieri neanche lo specchio.

Kane 6,5 - Ci mette tanto, tanto impegno distribuendo palloni addirittura dalla trequarti. Capisce la situazione, ma non riesce a cambiarla nonostante tutta la buona volontà del mondo se non vicino al 90', scavalcando con un lob di testa Johnstone.