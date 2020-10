Wenger contro la SuperLega: "È uno strumento per distruggere la Premier League"

Arsene Wenger, direttore dello sviluppo globale della FIFA, ha dichiarato al Guardian di essere assolutamente contrario alla SuperLega, individuando anche la motivazione che spingerebbe molti club a insistere in questo progetto: “Le altre leghe hanno sempre cercato di colmare il vantaggio che ha la Premier League. Per loro, il modo migliore per eliminarlo è creare una Lega europea. Questo in pratica significa distruggere la Premier League".