Wenger ignora Mourinho nell'autobiografia. Lo Special One: "Lo capisco, non mi ha mai battuto"

Arsene Wenger ha da poco pubblicato la sua autobiografia. In Inghilterra ha sorpreso la scelta dell'ex manager dell'Arsenal di non nominare mai uno dei suoi più grandi rivali, José Mourinho. Al tecnico portoghese è stato chiesto in conferenza stampa di motivare questa anomalia e lui, con il suo solito sorrisetto beffardo, ha affermato: "Perché non mi ha mai battuto! Su 12-14 partite non ne ha vinta una, non può scrivere un capitolo. Perché dovrebbe parlare di me nel suo libro? Un libro è una cosa che ti rende felice, ti rende orgoglioso quindi capisco perfettamente la situazione".