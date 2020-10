Wenger sta con Ozil, escluso di lusso dall'Arsenal: "A uno così bisogna trovar posto"

Leggenda della panchina dell'Arsenal, ora uomo FIFA, Arsene Wenger parla di Mesut Ozil, escluso deluxe in casa Gunners. "E' un peccato, è una perdita per lui e per il club. E' un talento, un creativo, negli ultimi 30 può fare passaggi decisivi ed è una sconfitta per entrambi. Per come il calcio sta andando adesso, a livello tattico, serve trovare spazio per giocatori così. Ha visione di gioco e qualità, anche in questo calcio che si allontana sempre più da queste caratteristiche, serve trovargli spazio".