Wenger: "Una birra con Ferguson? Mai capitato. Mi rivedo in Klopp, può durare tanto"

“Una birra con Ferguson? Non è mai capitato”. Intervistato da la Repubblica, Arsene Wenger si racconta in occasione dell’uscita, anche in Italia, della sua autobiografia: “Farlo quando allenavamo era impensabile, poi lui è rimasto a Manchester, fuori dai miei giri. Lo rispetto, ma non siamo in contatto”.

Regni come i vostri sarebbero possibile oggi?

“Dipende. Io ho sempre avuto bisogno di tempo, oggi mi rivedo in Klopp. A Liverpool può fare un lungo ciclo, anche se forse non di 22 anni perché è già troppo anziano”.