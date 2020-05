Werder Brema, Baumann dubbioso sui 5 cambi: "Utili, ma non snaturino il gioco"

vedi letture

Il direttore sportivo del Werder Brema Frank Baumann ha parlato alla Bild della possibile introduzione, temporanea, delle cinque sostituzioni in questo finale di campionato per cercare di evitare troppi infortuni visto il calendario fitto a cui saranno sottoposte le varie squadre. “Questa opzione può essere molto utile per prevenire problemi fisici e resistere allo stress. - spiega Baumann – Però non vorrei che possa snaturare completamente il gioco. Come per esempio mandare in campo quattro attaccanti all'80° minuto”.