Werder Brema, Bittencourt: "Importante vincere col Friburgo, spero in un regalo del Colonia"

Vittoria importante conquistata dal Werder Brema, che dopo i quattro gol presi in casa dal Bayer Leverkusen, è tornato a respirare battendo 1-0 in trasferta il Friburgo: "Sapevamo l'importanza di questa partita", ha ammesso l'autore del gol decisivo Leonardo Bittencourt, dopo la gara. Un'altra sconfitta infatti avrebbe complicato i piani del Werder per la salvezza e avrebbe probabilmente portato all'esonero del tecnico Florian Kohfeldt, già in bilico. Ora Bittencourt spera in un regalo del suo Colonia, squadra nella quale ha militato negli scorsi anni che oggi affronterà il Fortuna Dusseldorf, terzultimo e con due punti in più del Werder penultimo in classifica: "Seguirò al 100% la gara. Tengo le dita incrociate per i ragazzi e spero che vinceranno la partita per noi".