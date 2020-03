Werder Brema, Fullkrug: "Resterò qua non importa in quale categoria"

L'attaccante del Werder Brema Niclas Fullkrug, ai box per un infortunio al legamento crociato, ha parlato del suo futuro: "Certo che resterò al Werder, non importa in quale categoria. Per me è solo importante stare bene e giocare. Sono completamente felice con il Werder, voglio solo restare. Tutti ci crediamo ancora, possiamo ancora farcela. Ecco perché speriamo che la stagione si concluda. La pausa ora potrebbe anche essere buona per noi. Non ne sono pienamente contento ma il coronavirus e le sue conseguenze sono molto peggio della retrocessione".