Werder Brema, in ballo oltre alla salvezza c'è il record di presenze nella Bundesliga

Sembra strano da realizzare, ma in Bundesliga non è il Bayern Monaco la squadra ad avere più partite di ogni altra: i bavaresi sono infatti attualmente secondi, dopo essere stati la terza società per presenze nel massimo campionato tedesco. In origine il primato spettava all'Amburgo, che però è retrocesso al termine della stagione 2017/18 ed anche in questa ha perso la possibilità di tornare in Bundes. Ad oggi, dunque, il record è del Werder Brema, che però al momento sta vedendo molto in pericolo il primato, visto che la squadra in maglia verde si sta giocando la permanenza in massima serie nello spareggio contro i cadetti dell'Heidenheim. Primo atto, giocato in casa del Werder, finito a reti bianche, sarà necessario fare meglio nel ritorno per evitare una retrocessione che sancirebbe il sorpasso del Bayern Monaco.