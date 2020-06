Werder Brema, Kohfeldt: "Non siamo ancora morti, tutto può cambiare nelle ultime gare"

Florian Kohfeldt, tecnico del Werder Brema, ha commentato così la sconfitta arrivata per 1-0 in casa contro il Wolfsburg che potrebbe aver avvicinato la retrocessione: "Naturalmente la delusione dopo questa sconfitta è grande. Il nostro incoraggiamento è la classifica, in quattro partite può cambiare tutto. Non siamo ancora una squadra morta ma avremmo meritato un pareggio, ma è anche chiaro che dobbiamo diventare più pericolosi".