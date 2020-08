Werder Brema, maglia numero 22 per Chong: "Felice di essere qui"

Tahith Chong è ufficialmente un nuovo giocatore del Werder Brema. Il giovane attaccante è arrivato dal Manchester United in prestito per una stagione e ha scelto la maglia numero 22 con il club tedesco: "Prima di tutto, sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora che arrivi la preparazione con la squadra. Il trasferimento è un'ottima opportunità per me di crescere. Non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione".